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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نظمت ورشة عمل عن «الاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، على هامش أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS 2023» في جنيف، وبحضور ممثلي عدد من الجهات والمنظمات الدولية المشاركة في المنتدى. وتناولت الورشة أبرز المشاريع الابتكارية والتقنيات التي توظفها المملكة لتسريع تنفيذ توجهاتها وتحقيق مستهدفاتها في التنمية المستدامة.

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