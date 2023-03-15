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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أطلق خدمة الترخيص المبدئي للمدارس الأهلية والمراكز والمعاهد، التي ستكون متاحة في جميع فروع المركز ومنصة الأعمال. وتمكن الخدمة الجديدة المستثمرين من إصدار ترخيص مبدئي لافتتاح مدارس أهلية بمنهج وطني أو عالمي، إلى جانب إصدار تراخيص معاهد تعليم اللغة، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي. وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي المركز إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، ويقلل الوقت والتكلفة على أصحاب الأعمال.

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