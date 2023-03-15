شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 15-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 15-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع حاد للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من الأفراد المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى أكثر من 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 956.861 مليار جنيه.



إيقاف تداول 60 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 60 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والقاهرة للدواجن، وبي أم جي للتجارة والاستثمار، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، واسيك للتعدين-اسكوم، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، ودلتا للطباعة والتغليف، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبلتون المالية القابضة، والشمس للإسكان والتعمير، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والمصرية لخدمات النقل (إيجيتترانس)، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والقلعة للاستشارات المالية، والعربية للصناعات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: المصرية للدواجن، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والأهلي للتنمية والاستثمار، وليسيكو مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والنصر للأعمال المدنية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعربية لحليج الأقطان، وجولدن تكس للأصواف، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والدولية للمحاصيل الزراعية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، ومصر للأسمنت-قنا، والملتقى العربي للاستثمارات، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والكابلات الكهربائية المصرية.

وتم إيقاف تداول أسهم: مصر الوطنية للصلب-عتاقة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جرب)، وجهينة للصناعات الغذائية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والعبور للاستثمار العقاري، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وجنوب الوادي للأسمنت، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والقناة للتوكيلات الملاحية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

البورصة تخسر 43 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع حاد للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من الأفراد المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 956.861 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 663.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.7%، والعرب على 7.83%، واستحوذت المؤسسات على 37.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 182.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 27.9 ألف جنيه، 44.5 مليون جنيه، 107.8 مليون جنيه، 43.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 14724 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 6.72% ليغلق عند مستوى 2486 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 17258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 6062 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 2564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.64% ليغلق عند مستوى 3811 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة.

وصعدت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 139 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

لجنة العضوية

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، أمس الثلاثاء، حظر استفادة شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أيًا من العاملين لديها في قاعة التداول، وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة اليوم الأربعاء، لحين موافاة البورصة بما يفيد إزالة المخالفات المنسوبة إليها.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 155 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 4718 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 1.2 مليون سهم، 350 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 200 ألف سهم، 7250 سهم، 2769 سهم، سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 50 ألف سهم، 709 ألف سهم، 195 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.

موبكو

حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مبيعات بقيمة 18.9 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، مقابل 10.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 84%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.3 مليار جنيه مقارنةً مع 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو 51%.