شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء صعود الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 10.2%، أعقبه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 9.8%، 9.7%، على التوالى، يليهما الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 7.8%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 7%، وانخفض قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6.7%، 6.3%، على التوالى.

كما تراجع قطاعا السياحة والترفيه، والموارد الأساسية بنسبة 4.9%، 4.5%، على التوالي، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.2%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.1%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.9%.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع حاد للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من الأفراد المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 956.861 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 663.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.7%، والعرب على 7.83%، واستحوذت المؤسسات على 37.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.93%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 182.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 27.9 ألف جنيه، 44.5 مليون جنيه، 107.8 مليون جنيه، 43.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 14724 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 6.72% ليغلق عند مستوى 2486 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 17258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 6062 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 2564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.64% ليغلق عند مستوى 3811 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة.