شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أبراج للتطوير العمراني بقيمة 300 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أبراج للتطوير العمراني بحجم تداول 450 ألف سهم بقيمة 300 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة توين توب للاستثمار العقاري بحجم تداول 500 ألف سهم بقيمة 62.5 مليون جنيه، وتم تنفيذ صفقة على شركة ماستر بيلد جروب للتطوير العقاري بحجم تداول 108.3 ألف جنيه بقيمة 10.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.6 مليون سهم بقيمة 444.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 98 صفقة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع حاد للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من الأفراد المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 956.861 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 663.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.7%، والعرب على 7.83%، واستحوذت المؤسسات على 37.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 182.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 27.9 ألف جنيه، 44.5 مليون جنيه، 107.8 مليون جنيه، 43.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 14724 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 6.72% ليغلق عند مستوى 2486 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 17258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 6062 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 2564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.64% ليغلق عند مستوى 3811 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة.