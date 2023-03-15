شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. هبوط فى مؤشرات البورصة المصرية وارتفاع صادرات الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة لعل أبرزها تطورات أداء بورصة مصر وكذلك تحرك أسعار الذهب في الأسواق لمستويات تاريخية عند 1930 جنيها للجرام من عيار 21.

سجلت أسعار الذهب ارتفاع قرابة 30 جنيها قبل قليل وذلك عقب هبوط إلي 1900 جنيها للجرام وسجل الذهب في السوق 1930 جنيها الآن وهي أعلي قمة تاريخية للذهب بالسوق المصري بسبب ارتفاع الطلب على الذهب ومخاوف من خفض مرتقب لسعر العملة المحلية وسط طلب متنامي على تدبير الدولار.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 18 سجل 1654 جنيها للجرام وبلغ جرام الذهب عيار 24 سعر 2206 لأول مرة والجنيه الذهب سجل 15440 جنيها لأول مرة أيضا.

تحليل سوق الذهب العالميانخفضت أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي ولكن بنسب هبوط معتدلة، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 6 أسابيع مطلع هذا الأسبوع، حيث أدت القراءة المختلطة للتضخم الأمريكي إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن موقف البنك الفيدرالي بشأن سياسته النقدية، بحسب جولد بيليون.

وسجلت أسعار الذهب الفورية انخفاض اليوم بنسبة 0.4% لتتداول عند المستوى 1895.95 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد انخفاض آخر يوم أمس من أعلى مستوى تم تسجيله في 6 أسابيع عند 1914.51 دولار للأونصة.