التموين تعلن مواعيد عمل مخابز الخبز المدعم في رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان الكريم.

، وقالت الوزارة، إن المواعيد خلال رمضان تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الخامسة مساءً، مع استثناء بعض المخابز بالعمل فترة مسائية، وحتى الساعة التاسعة مساءً، بناء على طلبات المخابز.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المديريات بأن تنظم كل مديرية عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدى طوال اليوم، وبعد الإفطار، فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستقبال شهر رمضان، والتيسير للمواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخير المدعم بسهولة ويسر، على مدار الشهر الكريم مع إخطار المخابز البلدية، بضرورة الإعلان عن هذه المواعيد بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.