شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تشاور مجتمعى لشركات البترول لتقييم الأثر البيئى لمشروع خط ميدور / الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة أنابيب البترول و شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" إحدى شركات قطاع البترول اليوم، جلسة تشاور مجتمعي بمحافظة الإسكندرية لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء وتشغيل خط منتجات ميدور / الحمراء قطر 16 بوصة وبطول 140 كم،

وذلك في إطار الحرص على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة.

ويعتبر المشروع مكونًا هامًا من مكونات الاستراتيجية القومية لقطاع البترول والتى تهدف لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات البترولية، ومن خلال العرض التقديمي لشركتي أنابيب البترول وبتروسيف تم الإشارة في العرض التقديمي إلى أن أعمال المشروع المقترح تم استنادًا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة، بالإضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسي والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط، وتطبيق قانون 4 لسنة 1994 والتعديلات التي تليه.

وقد قامت شركة بتروسيف ومسئولي شركة أنابيب البترول بالرد على كافة الاستفسارات والمناقشات التي تم طرحها من جانب الحضور.