الاقتصاد

هبوط حاد لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع حاد للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين من الأفراد المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 956.861 مليار جنيه.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.15% ليغلق عند مستوى 14724 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 6.72% ليغلق عند مستوى 2486 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 17258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 6062 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 2564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.64% ليغلق عند مستوى 3811 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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