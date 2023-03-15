شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 50.2% ارتفاعاً في قيمة صادرات مصر من الأسمدة خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 50.2%.

وتصدرت فرنسا قائمة أعلى عشر دول استيراداً للأسمدة من مصر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر من الأسمدة لها 326.4 مليون دولار، يليها المملكة المتحدة 325.1 مليون دولار، ثم البرازيل 250.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 223.2 مليون دولار، ثم الهند 207.1 مليون دولار، ثم رومانيا 151.2 مليون دولار، ثم اليونان 117.3 مليون دولار، ثم تركيا 108.3 مليون دولار، ثم اسبانيا 98.6 مليون دولار، وأخيراً بنجلادش 95.8 مليون دولار.