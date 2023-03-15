سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 15-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بمختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

وفيما يلي قائمة بسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بحسب ما نشر موقع "القاهرة 24":

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم داخل بنك البركة إلى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.