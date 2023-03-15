شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب تشيد بقرارات ضمان 4 سلع استراتيجية وربط الشراء بالسعر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بإعلان أسعار ضمان لـ 4 سلع، استراتيجية " القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس،" بوضح الحد الأدنى للشراء مع ربط السعر بالأسعار العالمية وقت حصاد هذه المحاصيل، الأمر الذى يؤكد مدى حرص الرئيس السيسى على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد.

وأشار إلي أن هذه الخطوة تأتي في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في انشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر ،كما تستهدف وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل أجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا ،مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية .

وأوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن نجاح منظومة توفير السلع الغذائية جاء نتيجة التنسيق الكامل بين أجهزة الحكومة المختلفة بشكل غير مسبوق ،حيث يوجد تنسيق بين الاتحاد العام للصناعات المصرية وغرفة صناعة الحبوب، ووزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والهيئات التابعة للوزارة مثل الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع من أجل توفير السلع للمواطنين، وأيضا العمل على حل أي مشكلة تواجه المنظومة، مؤكدا نجاح وزارة التموين بتوجيهات القيادة السياسية في اتخاذ خطوات استباقية في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية، وأن ما يؤكد ذلك أنه خلال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لم تشهد البلاد أي نقص في أي سلعة في الوقت الذى تعرضت كبرى الدول من أزمات بسبب نقص كبير في السلع الغذائية .

وأشار عبد الغفار السلامونى أن ما تتخذه الدولة حاليا من قرارات متعلقة بزيادة معدلات انتاج السلع الاستراتيجية تأتي ضمن الأفكار خارج الصندوق وتصب في مصلحة المزارع المصري، كما أن اتجاه وزارة التموين في التوسع لإنشاء معارض "أهلا رمضان " بتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتيح للمواطن الحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30% خاصة بعدما تم افتتاح ما يقرب من 555 معرضاً على مستوى كافة محافظات الجمهورية حتى الآن ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين .