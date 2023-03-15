شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب تشيد بقرارات ضمان 4 سلع استراتيجية وربط الشراء بالسعر العالمى والان مع تفاصيل الخبر
وأشار إلي أن هذه الخطوة تأتي في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في انشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر ،كما تستهدف وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل أجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا ،مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية .
وأشار عبد الغفار السلامونى أن ما تتخذه الدولة حاليا من قرارات متعلقة بزيادة معدلات انتاج السلع الاستراتيجية تأتي ضمن الأفكار خارج الصندوق وتصب في مصلحة المزارع المصري، كما أن اتجاه وزارة التموين في التوسع لإنشاء معارض "أهلا رمضان " بتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتيح للمواطن الحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30% خاصة بعدما تم افتتاح ما يقرب من 555 معرضاً على مستوى كافة محافظات الجمهورية حتى الآن ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين .