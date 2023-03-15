شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يفوز بجائزة مصر للتميز الحكومى فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز البريد المصري بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الإستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث العمل الحكومي، وذلك في فئة أفضل وحدة متميزة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، التي تُمنح للجهات المحققة لأعلى النتائج في تقديم الخدمات للمواطنين؛ وذلك خلال حفل توزيع الجوائز والذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كذلك حضور معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية والهيئات القضائية ورؤساء الجامعات.

تأهل للتصفيات النهائية عشرة مكاتب بريد على مستوى الجمهورية، وهي: مكتب بريد هليوبوليس الرئيسي، مكتب بريد مدينتي، مكتب بريد الرحاب، مكتب بريد ضباط الهايكستب، مكتب بريد شبين الجديد، مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي، مكتب بريد الشيخ زايد، مكتب بريد أخميم، مكتب بريد صلاح سالم، ومكتب بريد الغردقة فرعي.

فاز بالمركز الأول مكتب بريد شبين الجديد التابع لمحافظة المنوفية وتسلم الجائزة أشرف عبد العاطي السيد زين مدير الفرع.

فاز بالمركز الثاني مكتب بريد الشيخ زايد التابع لمحافظة الإسماعيلية، وتسلم الجائزة بسام فوزي حلمي عطالله مدير الفرع.

فاز بالمركز الثالث مكتب بريد الغردقة فرعي التابع لمحافظة البحر الأحمر وتسلم الجائزة أمير سمير مسعد عياد، مدير الفرع.

علق الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، تعليقا علي فوز البريد المصري بهذه الجائزة قائلا:" الجائزة تجسيدًا واضحًا لما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين سواء كانت الخدمات الحكومية أو المالية أو البريدية، بالإضافة إلى تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على جميع إجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي ساهم في تقديم جميع الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر".

أشار إلى أن هذا الفوز تم تحقيقه بالاعتماد على العاملين بالبريد المصري الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذي جعل البريد المصري مثلًا يحتذى به بين المؤسسات الحكومية.