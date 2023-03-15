30 جنيها.. هبوط بسعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس، مع تراجع المعدن عالميا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1260 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1620 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1890 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2160 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 15120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1900 دولار للأوقية في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع قدره نحو 0.19 %، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.