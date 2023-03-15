شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 18.2% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا مسجلة 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من إيطاليا 3.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا لتصل إلى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%.





أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى إيطاليا خلال عام 20221. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 336.8 مليون دولار.

3. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 305 مليون دولار.

4. أسمدة بقيمة 239.3 مليون دولار.

5. نحاس ومصنوعاته بقيمة 10.7 مليون دولار.





أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من إيطاليا خلال عام 20221. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 943.3 مليون دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 773 مليون دولار.

3. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 220.3 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 219 مليون دولار.

5. منتجات الصيدلة بقيمة 201.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية في مصر 645.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022 / 2023 مقابل 450.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 43.3%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإيطاليا 95.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 94 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإيطاليين العاملين في مصر 7.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 10.4%.