شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء يسجل 1910 جنيهات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء مستهل تعاملات اليوم وسجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ارتفاع اليوم ليصل سعر الجرام إلى 1910 جنيها بسبب ارتفاع السعر العالمي للذهب عند 1900 دولار للأوقية.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1640 جنيها. عيار21 سعر 1910 جنيهات. عيار 24 سعره 2126 جنيها. الجنيه الذهب 15280 جنيها.

أسعار السبائك الذهب اليوم

يسجل سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرام 10630 جنيها بدون إضافة مصنعية وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 21260 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام 42520 جنيه بدون مصنعية وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31 سعر 65906 جنيها للجرام

تتداول أسعار الذهب العالمية اليوم عند أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع تقريباً وذلك بعد اختراقها المستوى 1900 دولار للأونصة خلال تداولات الأمس لتستقر فوق هذا المستوى اليوم بدعم من تراجع مستويات الدولار، إلى جانب أزمة انهيار بنك سيليكون فالي التي كان لها مفعول السحر في دعم أسعار الذهب.

أسعار الذهب عالمياً

وأشار التقرير الفني لـ gold Bullion، إلي أن أسعار الذهب الفورية تتداول اليوم عند المستوى 1903.00 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.6% عن سعر افتتاح الجلسة، بينما قد ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس لأعلى مستوى منذ الثالث من شهر فبراير عند 1914.51 دولار للأونصة، واستطاع الذهب أن يسجل مكاسب بمقدار 100 دولار منذ جلسة الجمعة الماضية، ليواجه الآن منطقة مقاومة سعرية هامة من 1912 إلى 1918 دولار للأونصة، والتي قد تحدد مصير تحركات الذهب على المدى القصير.

أما عن الدولار الأمريكي فقد شهد ارتفاع طفيف اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد أن انخفض المؤشر يوم أمس بنسبة 0.7% وسجل أدنى مستوى منذ شهر عند 103.05.

الذهب عاد إلى التألق مجدداً ليلعب دور الملاذ الآمن في الأسواق، وذلك بعد عاصفة انهيار بنك سيليكون فالي التي أثرت على الأسواق المالية العالمية بشكل عام ودفعت المستثمرين إلى التخلي عن المخاطرة والبحث عن استثمارات آمنة، إلى جانب تأثيرها على توقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.