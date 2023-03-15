شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تراجع الطلب الآسيوى على الغاز الطبيعى المسال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين،أنه في مقابل الطلب الأوروبي المرتفع على الغاز المسال تراجع إجمالي الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال بسبب تراجع الطلب في عدة أسواق أبرزها الصين، ليسجل السوق الآسيوي ككل حوالي 65 مليون طن خلال الربع الرابع من عام 2022 مقابل 69.5 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسبة تراجع بلغت على أساس سنوي 6.5%.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " أن حجم التراجع الأكبر في أسواق" شرق آسيا" التي تضم كل من الصين واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، حيث بلغت وارداتها مجتمعة خلال الربع الرابع من عام 2022 نحو 53.3 مليون طن، مقابل 56.3 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسبة تراجع على أساس سنوي %5 حيث تراجعت واردات الصين خلال الربع الرابع إلى 18.2 مليون طن بنسبة تراجع على أساس سنوي 15.4% بسبب تطبيق الحكومة لسياسة صفر كوفيد، التي كان لها انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي، علاوة على تفضيل الصين لإمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا"، كونها تعد أقل كلفة من شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الفوري.

وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة"أوابك "أنه بسبب الانخفاض المستمر في واردات الصين خلال عام 2022 تراجعت مجدداً خلف اليابان لتصبح ثان أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال عالمياً، بعد أن تخطت اليابان لأول مرة في عام 2021.