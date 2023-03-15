شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الإعلان قريبًا عن جداول المبالغ الإجمالية التى ستحصل عليها كل سيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أنه سيتم الإعلان عن المبالغ الإجمالية التي ستحصل عليها كل سيدة وفقًا لعمرها وقت اشتراكها فى المشروع قريبًا، والتي ستخضع لمجموعة من الضوابط، الخاصة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة.

واكدت التخطيط فى تقرير لها انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية يتضمن تحفيز السيدات فى سن 21-45 ومتابعتهم دوريا بعيادات تنمية الأسرة، وإدخار مبلغ سنوي تحصل عليه السيدة المتزوجة والتى لديها طفلان بحد أقصى عند بلوغها 45 عاما.

واوضح التقرير إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرا إلى أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والعمل على إدراج الموازنات الخاصة بالبرنامج فى الأعوام المالية الحالية والقادمة..

واوضح التقرير أن الوزارة ستلتزم بالاشتراك في المشروع للسيدات البالغات من السن بين 21 عاماً و 45 عاماً كحد أقصى، مع المتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع تحدث بشكل دورى.

وقد وقعت وزارة التخطيط بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنظيم الاسرة المصرية، والذي شهده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد التقرير أن خصائص السكان تعد أحد عوامل قوة الدولة، من حيث مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل القوى في هذه القضية حتى نتمكن من إدارتها من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.