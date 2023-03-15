شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز الطبيعى المسال يقود قائمة أهم صادرات مصر ديسمبر الماضى بمليار و226 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم السلع التى صدرتها مصر بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيـث بلغـت 4.18 مليـار دولار خـلال شهر ديسمبر 2022، مقابل 4.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بانخفاض نسبته 2.7٪.

ورغم التراجع الطفيف فى صادرات شهر ديسمبر الماضى، إلا أن هناك قائمة ببعض السلع شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال هذا الشهر، وجاء على رأسها الغاز الطبيعي والمسال والذى سجلت صادرته نحو مليار و226 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 860 مليون و40 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 406 مليون و440 ألف دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 47.3٪.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر من الفواكه الطازجة والتي بلغت قيمتها 217 مليون و814 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 173 مليون و286 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 44 مليون و528 ألف دولار، وبنسبة زيادة بلغت 25.7٪.

وسجل العجز في الميزان التجاري تراجع كبير في ديسمبر الماضى، حيث بلغت قيمته 1.93 مليار دولار، بينما كانت نحو 4.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 54٪.