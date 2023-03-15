شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-3-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14-3-2023.





إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-1، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وجولدن تكس للأصواف، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).





البورصة تستقر عند تريليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، واستقر رأس المال السوقي عند تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 385.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.5 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.53%، والعرب على 5.17%، واستحوذت المؤسسات على 33.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 45.4 ألف جنيه، 148.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.8 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 15362 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2665 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 18163 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6335 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4127 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3448 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 13.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.54%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 28.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.70%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.234 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.38%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 68.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.05%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 24.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.92%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.656 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.02%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.373 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%.

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 37.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.75%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.462 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%.