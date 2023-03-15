أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 14-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 14-3-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، واستقر رأس المال السوقي عند تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-1، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وجولدن تكس للأصواف، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تستقر عند تريليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، واستقر رأس المال السوقي عند تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 385.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.5 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.53%، والعرب على 5.17%، واستحوذت المؤسسات على 33.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 45.4 ألف جنيه، 148.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.8 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 15362 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2665 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 18163 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6335 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4127 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3448 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة.

وصعدت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 5 آلاف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، العالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية للمنتجعات السياحية 96.6 ألف سهم، 250 ألف سهم، 41 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية 50 ألف سهم، 500 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ورواد السياحة-رواد 30 ألف سهم، 2800 سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات النشاط الجاري بلغت 180.3 مليون جنيه خلال عام 2022 مقابل 135.8 مليون جنيه من العام السابق، وتحولت الشركة للخسارة وبلغت 28.2 مليون جنيه مقارنةً مع 709 ألف جنيه أرباح العام الماضي.

كما حققت شركة القاهرة للزيوت والصابون، حجم أعمال بلغ 239 مليون جنيه خلال عام 2022 مقابل حجم أعمال 43.9 مليون جنيه العام الماضي، وبلغت خسائر الشركة بعد الضريبة 55.1 مليون جنيه مقارنةً مع 124.1 مليون جنيه.

الجيزة العامة

قالت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إن شركة مشارق للاستثمار العقاري المملوكة للشركة ومجموعتها المرتبطة، اشترت قطعة أرض بمساحة 104.3 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة الجديدة بقيمة 3.04 مليار جنيه، وتمتلك شركة الجيزة العامة للمقاولات حصة 100% من شركة ألفا للتخطيط، والتي تساهم بنسبة 25.6% في شركة مشارق للاستثمار العقاري.