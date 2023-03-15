شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة عنتر ستيل للحديد بقيمة 22 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة عنتر ستيل لدرفلة الحديد بحجم تداول 4.4 مليون سهم بقيمة 22 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الأصدقاء للتنمية السياحية بحجم تداول 73.5 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 8 ملايين سهم بقيمة 59.1 مليون جنيه عبر 26 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، واستقر رأس المال السوقي عند تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 385.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.5 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.53%، والعرب على 5.17%، واستحوذت المؤسسات على 33.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 45.4 ألف جنيه، 148.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.8 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 15362 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2665 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 18163 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6335 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4127 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3448 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة.