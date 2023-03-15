شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "التجارة" بنسبة 2.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 2.3%، 2.2%، على التوالي، أعقبهما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، وصعدت قطاعات مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، 0.6%، 0.5%، 0.5%، على التوالي.

وقفزت مؤشرات قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7%، 0.7%، 0.7%، على التوالي، بينما استقر قطاع الرعاية الصحية والأدوية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، واستقر رأس المال السوقي عند تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 385.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.5 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.53%، والعرب على 5.17%، واستحوذت المؤسسات على 33.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 45.4 ألف جنيه، 148.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.8 مليون جنيه، 98.4 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 15362 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2665 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 18163 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6335 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4127 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3448 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1240 نقطة.