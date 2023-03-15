Space commercial complex أحدث مشروعات شركة Gates Developments فى الشيخ زايد

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القاهرة - سامية سيد - باستثمارات تقارب 5 مليارات جنيه Gates Developments تواصل خطة توسعاتها بإطلاق مشروعها الجديد Space commercial complex فى الشيخ زايد

يستقبل السوق العقارى المصرى انطلاقة جديدة لشركة Gates Developments، الرائدة فى التطوير العقارى، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق مشروعها الجديد Space commercial complex غرب القاهرة بواحدة من أكثر المناطق الحيوية في الشيخ زايد، لتجسد به رحلة ناجحة ومتميزة تحقق من خلاله ما تصبو إليه من خطة توسعية طموحة ومحفظة مشروعات متنوعة واستثمارات ضخمة من خلال مشروعاتها المختلفة، يقام المشروع على مساحة 6-8 أفدنة بإجمالى استثمارات تقارب 5 مليارات جنيه مصري، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى أقامته الشركة بحضور السيد / حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments والمهندس رائف فهمى وشركة ذا يورد كون ستتنينج المتخصصة فى دراسة الأسواق متمثلة فى المهندس/ أحمد زكى، وشركة انفرجن لدراسة وتطوير المشاريع ممثلة فى المهندس / كامل إبراهيم، والمهندس / محمد دياب وعدد كبير من المسئولين فى الشركة.

وتمتلك Gates Developments حاليًا 7 مشروعات مختلفة توفر من خلالهم أسلوب حياة مختلف في مواقع حصرية لا مثيل لها، جميعها تم إنشاؤها بأحدث التصميمات لتحقق بهم نمط حياة صحي وتحافظ على خصوصية العملاء، كما تطمح الشركة إلى تحقيق كل ما هو جديد ومتقدم فى عالم التصميم والبناء مع الحفاظ على التقنيات المعاصرة والأستدامة.

ومشروع " Space commercial complex " يعد واحداً من أهم المشروعات التجارية الإدارية الطبية الموجودة في الشيخ زايد حيث يجمع ما بين الفخامة والرقى بما يتناسب مع اسلوب الحياة العصرية، يقام المشروع بموقع استراتيجى هام للغاية بمنطقة من المناطق الحيوية الهامة بغرب القاهرة والتى تتوافر بها مجموعة كبيرة من المشروعات السكنية المتميزة، حيث يقع المشروع مباشرة على محور 26 يوليو مما يتيح الوصول إليه بسهولة تامة من مختلف الاتجاهات.

وفى هذا الإطار أكد حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments ، أن القطاع العقارى حقق طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية ساهمت فى تحقيق معدلات نمو عالية، فى ظل توجه الدولة للتوسع العمرانى، وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة. وتعد الشركة فى هذا الإطار خطة استثمارية قوية فى السوق العقارى عبر تطوير مجموعة من المشروعات المميزة وضمها إلى محفظتها خلال الفترة المقبلة خاصة وأن السوق العقارى المصرى متعطش للمزيد من المشروعات وقادر على استيعاب الكثير وهو ما يؤكد أنه قادر على امتصاص الصدمات وتخطي العقبات فى ظل مساندة الحكومة للقطاع العقارى لأنه قاطرة الاقتصاد المصرى وقد حقق طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية ساهمت فى تحقيق معدلات نمو عالية، ومنطقة غرب القاهرة أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار العقارى بشكل كبير وهى مستقبل مصر خلال السنوات العشر القادمة وGates Developments تعد واحدة من الشركات التي تبحث دائما عن التجديد والتطور واستخدام كل ما هو جديد لتقديم منتج متميز لكسب ثقة العميل، نهدف به تقديم قيمة مضافة للسوق العقارى تضمن للعملاء استثمار جيد بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية بجانب الاهتمام بالخدمات والتشغيل وتوفير كل ما هو جديد لإيماننا بأن هذه الأمور تزيد من قيمة الاستثمارات فى مشروعاتنا.

ومشروع " Space commercial complex" سيكون واحدًا من أهم المشروعات التجارية الإدارية الطبية فى غرب القاهرة خاصة وأننا منذ اللحظة الأولي للمشروع قررنا أن نعمل فيه بطريقة علمية مختلفة فقد درسنا السوق جيدا وحددنا ما يحتاجه ونقاط القوة والضعف وبعد ذلك تم تسليم هذه الدراسة للمهندس رائف فهمى من أجل وضع تصميمات تتماشي مع هذا الدراسة، وتم وضع تصميمات متنوعة تظهر لأول مره فى السوق العقارى المصرى اعتمدنا فيها على خبرات شركاؤنا الاستراتيجيون وهم شركة انفرجن لاستشارات التطوير العقارى، والاستشارى الهندسى مكتب رائف فهمى، لإطلاق مشروع متميز يخدم منطقة زايد بأكملها نقدم من خلاله أفضل وأرقى التصاميم المعمارية والهندسية وأحدث طراز عالمى لتلبى كافة احتياجات العملاء الذين يضعون ثقتهم الكاملة فينا، كما تم التعاقد والاتفاق مع خمسة براندات عالمية حتى الأن معروفة للجميع واستغلال العلامات التجارية وأيضا والشراكة مع بعضهم وهذه استراتيجية جديدة للشركة تهدف إلي تسكين العملاء قبل البناء حيث يتم عمل التصميمات بناء علي رغباتهم وتحديد المساحات بناء علي احتياجاتهم.

وأضاف نصر أننا نقوم حاليا بالتفاوض مع عدد من الشركات العالمية الكبرى المشهود لها بالكفاءة، من أجل إدارة المشروع، وأن هدفنا الأساسى هو أن نحافظ على القيمة المضافة للوحدات لأننا نعتبر العميل شريك أساسى معنا نهدف إلى الحفاظ على رأس مالة وتحقيق المكسب الكبير من جراء التعاقد معنا، كل هذا يتم بطريقة علمية متميزة عن طريق شركة انفرجن والتى نثق في قدراتهم وحققوا معنا هم ومكتب المهندس رائف فهمى نجاحات كبيرة فهذه هي المرة الثالثة التي نتعاون سويا فيها.

ويعد مشروع «Space commercial Complex »، واحداً من أهم مشروعات « Gates Developments »، خاصة وأنه فرصة حقيقية للاستثمار، تتنوع المساحات ما بين تجارية وإدارية وطبية، فالمساحات الإدارية تبدأ من 50 متر والطبية 39 متر، ويتكون المشروع من أربعة مراحل وتبدأ أولى مراحل التسليم بعد 3 سنوات ونصف .

وعلى الجانب الأخر عبر المهندس رائف فهمى مؤسس رائف فهمى للاستشارات، أن التعاون مع شركة Gates Developments ليست المرة الأولي وفى كل مره اعتبرها إضافة خاصة وأنهم يمتلكون فكر متطور جديد ويدرسون السوق جيدا حفاظا على عملاؤهم ومشروع Space commercial complex سيكون أضافة كبيرة خاصة وأن المشروع يقع فى منطقة استراتيجية متميزة تضم العديد من المشروعات السكنية الكبيرة وهو ما سيجعل المشروع يخدم منطقة الشيخ زايد بالكامل، بجانب أن اهتمامهم بكافة التفاصيل صغيرة كانت أو كبيرة تعكس مدى اهتمامهم بالعملاء وحرصهم علي النجاح لذلك راعينا فى التصميم أن يكون المشروع الجديد مختلف تماما عن الموجود فى السوق المصرى وشركتنا تهدف دوما لتعزيز الوعى المعمارى فى مصر والشرق الأوسط من خلال تنويع البنية المعمارية الحديثة.