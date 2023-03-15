شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومى يحصل على شهادتى الأيزو فى السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرف العربي: شهادات الاعتماد التي حصل عليها معهد التخطيط القومي هي ثمرة جهود كبيرة بذلت لترسيخ ثقافة الجودة فكرًا وسلوكًا كممارسات مستدامة

شهد أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي احتفالية تسليم شهادتي الأيزو السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، وإدارة البيئة ISO 14001:2015، إلى جانب تجديد منح شهادتي إدارة الجودة ISO 9001:2015 ، وإدارة المؤسسات التعليمية والبحثية ISO 21001:2018 التي حصل عليهما المعهد في الأعوام السابقة.

وحضر الاحتفال الدكتور علاء زهران المشرف على أنشطة الجودة والتطوير المؤسسي بالمعهد، والدكتورة هبة الله عز مدير وحدة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالمعهد، واللواء الدكتور إسماعيل ناجي رئيس فريق المراجعة الخارجية للمواصفات الدولية للجودة، والمهندس سيد عبد الحفيظ استشاري أنظمة الجودة الدولية المعتمد ISO) ) والمهندس هشام شادي استشاري أنظمة الجودة الدولية المعتمد ISO))، والمهندس نادر شديد المدير العام لمكتب خدمات الجودة للشرق الأوسط وأفريقيا QCS .

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف العربي أن هذه الخطوة هي ثمرة جهود كبيرة بذلت لترسيخ ثقافة الجودة فكرًا وسلوكًا كممارسات مستدامة في المعهد، مؤكدًا دور أنظمة الجودة في تعزيز قدرات إدارة المخاطر لدى المسئولين والعاملين بالمعهد بشكل مستمر.

وأضاف العربي، أن تلك الشهادات جاءت تتويجًا لعمل جماعي بذله العاملون في المعهد سواء على مستوى أعضاء الهيئة العلمية وفريق الجودة والعاملين بالإدارات والمراكز العلمية والفنية المختلفة أوالعاملين بالجهاز الإداري، بالإضافة إلى الحرص على إعداد وبناء نظام جودة يليق بمكانة المعهد وتاريخه العريق، لتكون نقطة انطلاق نحو مزيد من التحسين والتطوير لتحقيق رؤيته ورسالته.

وجدير بالذكر أن معهد التخطيط القومي قد حصل على شهادتي المواصفة الدولية للجودة في مجال السلامة والصحة المهنية 45001:2018 ISO وشهادة المواصفة الدولية للإدارة البيئية 14001:2015 ISO، بتوصية من فريق المراجعة والتقييم الخارجي التابع لمكتب خدمات الجودة للشرق الأوسط وأفريقياQCS .