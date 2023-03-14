4 مذكرات لتمكين القطاع الخاص المحلي

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وشملت مذكرة التفاهم الأولى التوقيع مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف العمل على تنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق التعاون في تطوير برامج واستراتيجيات تنمية المحتوى المحلي للصندوق وشركاته، إلى جانب تطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات المستهدفة للصندوق وشركات محفظته.
وتركزت مذكرة التفاهم الثانية التوقيع مع مبادرة البناء الحديث بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف استكشاف فرص تطوير أساليب البناء الحديث والتقنيات ذات الصلة لخدمة التوجه المستقبلي لقطاع الإسكان وقطاع الإنشاءات في المملكة، وسعيا إلى تنمية المحتوى المحلي في مجال التشييد والبناء.
فيما تم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة مع الهيئة السعودية للمقاولين، والتي تتضمن العمل على عدة مبادرات داعمة لتطوير قطاع المقاولات المحلي وذلك بهدف تعزيز مكانة المملكة كجهة رائدة في قطاع خدمات التشييد والبناء لدعم طموحات مشاريع الشركات التابعة للصندوق.
وكما تم توقيع الاتفاقية الرابعة مع اتحاد الغرف السعودية، والتي تهدف إلى تحديد مسارات التعاون، وتفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع واستثمارات الصندوق، وزيادة المحتوى المحلي، وتطوير آلية مشاركة القطاع الخاص في استثمارات ومشاريع الصندوق الحالية والمستقبلية.
4 مذكرات تفاهم:
- مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
- مع مبادرة البناء الحديث بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- مع الهيئة السعودية للمقاولين.
- مع اتحاد الغرف السعودية.
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