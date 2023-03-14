شكرا لقرائتكم خبر 100 فرصة متاحة على منصة القطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق الاستثمارات العامة خلال تدشين منتدى القطاع الخاص، أمس، 3 مبادرات، بينها منصة القطاع الخاص، حيث أتاحت 100 فرصة بهدف دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلي.

وأولى المبادرات من خلال برنامج تنمية المحتوى المحلي «مساهمة».

ويهدف البرنامج إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.

كما أطلق الصندوق المبادرة الثانية، وهي برنامج تطوير الموردين الذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات الموردين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال عام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للموردين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهل كموردين.

وجاءت منصة القطاع الخاص ثالث مبادرات الصندوق والتي تهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيس في استثمارات الصندوق وكمورد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وقد تم إطلاق المنصة أمس، والتي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.