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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، يرأس وفد الوزارة المشارك في معرض MIPIM بمدينة كان الفرنسية، الذي يقام من 14 - 17 من مارس الحالي.

ويعد معرض MIPIM أحد أعرق المعارض في العالم، والحدث الدولي الأبرز في مجال العقار والاستثمار، الذي يجمع أكبر الجهات الحكومية والخاصة المعنية في قطاع العقار من كل عام في مكان واحد.

وتشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في المعرض؛ وذلك للاطلاع على أحدث الابتكارات والمشاريع في القطاع العقاري عالميا، بالإضافة لاستعراض النجاحات السعودية في قطاع العقار وتنمية المدن، وطرح الأهداف الاستراتيجية والمشاريع السعودية والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري بالمملكة.

من جانبه، أكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن المشاركة جاءت انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - ودور الوزارة في تنمية المدن السعودية، واستقطاب أحدث التجارب العالمية لخدمة مواطنيها والارتقاء بخدمات القطاع العقاري ومخرجاته.