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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استقبل في مكتبه بالرياض، رئيس وزراء جمهورية توفالو كاسيا ناتونو، الذي يزور المملكة. وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف مجالات الطاقة، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها. واستعرض اللقاء جهود ومبادرات المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، من خلال الاقتصاد الدائري للكربون عبر مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

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