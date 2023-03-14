شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس: تأثير محدود لأزمة بنك سيليكون فالى على شركاتنا التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، في بيان للبورصة، إن محفظة شركة "إي إف جي-أي في للتكنولوجيا المالية"، وهي شركة استثمار لدى شركة المجموعة المالية فاينانس القابضة التابعة للشركة الأم، والتي تمتلك فيها نسبة 50% بشكل مباشر وغير مباشر، تأثرت نتيجة أزمة بنك سيلكون فالي، من خلال شركتين من شركات المحفظة التابعة لها، والتي تمتلك في أحداهما نسبة 1.3%، والأخرى توفر لها تمويل بقيمة 391 ألف جنيه مصري، وبلغ تأثر الشركتان 200 ألف دولار فقط.

وبلغت إيرادات المجموعة المالية هيرميس 2.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 95%، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (NBFI)، ومصحوبًا بإضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2022، ومن ناحية أخرى، ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 70% ليصل إلى 650 مليون جنيه، وذلك على خلفية الأداء القوي لمختلف القطاعات التشغيلية بالمجموعة خلال نفس الفترة.

وارتفع صافي الربح التشغيلي بمعدل سنوي 70% ليصل إلى 716 مليون جنيه، بينما تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 5% ليصل إلى 337 مليون جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع الضرائب وحقوق الأقلية الناتجة عن إضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة.