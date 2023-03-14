شكرا لقرائتكم خبر عن 54 % انخفاضا بقيمة العجز فى الميزان التجارى شهر ديسمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2022 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 47.3٪، فواكه طازجة بنسبة 25.7 ٪، أسمدة بنسبة 83.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 22.9 %).
وانخفضت قيمـة الــواردات بنسبــة 28٪ حيـث بلغـــت 6.11 مليــار دولار خــــلال شهــر ديسمبر 2022 مقابـــل 8.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا منتجات البترول بنسبــة 7.2 %، ادويه ومحضرات صيدلة بنسبــة 16.2 %، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 48.8%، قمح بنسبة 28.4٪)، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: (الغاز الطبيعي بنسبة 82.5%، خشب ومصنوعاته بنسبـة 8.5 ٪، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب بنسبة 16.2%، تقاوي وبذور للبذار بنسبـة 9.3 ٪).