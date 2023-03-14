شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وسجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ارتفاع اليوم ليصل سعر الجرام إلى 1910 جنيها بسبب ارتفاع السعر العالمي للذهب عند 1900 دولار للأوقية.
عيار 18 يسجل 1640 جنيها.
عيار21 سعر 1910 جنيهات.
عيار 24 سعره 2126 جنيها.
الجنيه الذهب 15280 جنيها.
وأشار التقرير الفني لـ gold Bullion، إلي أن أسعار الذهب الفورية تتداول اليوم عند المستوى 1903.00 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.6% عن سعر افتتاح الجلسة، بينما قد ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس لأعلى مستوى منذ الثالث من شهر فبراير عند 1914.51 دولار للأونصة، واستطاع الذهب أن يسجل مكاسب بمقدار 100 دولار منذ جلسة الجمعة الماضية، ليواجه الآن منطقة مقاومة سعرية هامة من 1912 إلى 1918 دولار للأونصة، والتي قد تحدد مصير تحركات الذهب على المدى القصير.
أما عن الدولار الأمريكي فقد شهد ارتفاع طفيف اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد أن انخفض المؤشر يوم أمس بنسبة 0.7% وسجل أدنى مستوى منذ شهر عند 103.05.
الذهب عاد إلى التألق مجدداً ليلعب دور الملاذ الآمن في الأسواق، وذلك بعد عاصفة انهيار بنك سيليكون فالي التي أثرت على الأسواق المالية العالمية بشكل عام ودفعت المستثمرين إلى التخلي عن المخاطرة والبحث عن استثمارات آمنة، إلى جانب تأثيرها على توقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.