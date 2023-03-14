شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: تنفيذ خطة لميكنة كل خدمات الهيئة الداخلية وتقديمها إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح ان التعاون مع "مشروع أعمال مصر" يأتي في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي لوضع تصور لتسخير الإبتكار الرقمي في تصميم السياسات والخدمات وتطويرها من منظور المستخدم أولًا، لتقديمها له بوضوح وشفافية وبالسرعة المطلوبة.
وأضاف ان التعاون يرتكز على تبسيط الإجراءات الحالية طبقا لأفضل الممارسات الدولية، والتي ستتم بالتوازي مع عمليه تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات من خلال إنشاء خدمات الشباك الواحد إلكترونيًا ، مضيفًا ان التعاون يشمل أيضًا رفع كفاءة الهيئة من خلال الدعم التقني لها وتمكين موظفيها من خلال التدريب على تلك التقنيات وآليات العمل المزمع تطويرها نتاج العمل المشترك بين خبراء المشروع وكوادر وموظفي الهيئة.
هذا ويهدف "مشروع أعمال مصر" إلى خلق مناخ أعمال جاذب ومستقر خاصة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ كما يتضمن تيسير إجراءات بدء التشغيل، وذلك من خلال مساندة تلك المشروعات وربطها بسلاسل القيمة المضافة، فضلاً عن مساندتها على الإبتكار والنمو وتعزيز بيئة الأعمال.