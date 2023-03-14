شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية تقلص خسائرها بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلصت مؤشرات البورصة المصرية، خسائرها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات ضعيفة لم تصل إلى نصف مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 15437 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2642 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 18149 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 6333 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2748 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4073 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3433 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 5 آلاف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، العالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية للمنتجعات السياحية 96.6 ألف سهم، 250 ألف سهم، 41 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية 50 ألف سهم، 500 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ورواد السياحة-رواد 30 ألف سهم، 2800 سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات النشاط الجاري بلغت 180.3 مليون جنيه خلال عام 2022 مقابل 135.8 مليون جنيه من العام السابق، وتحولت الشركة للخسارة وبلغت 28.2 مليون جنيه مقارنةً مع 709 ألف جنيه أرباح العام الماضي.

كما حققت شركة القاهرة للزيوت والصابون، حجم أعمال بلغ 239 مليون جنيه خلال عام 2022 مقابل حجم أعمال 43.9 مليون جنيه العام الماضي، وبلغت خسائر الشركة بعد الضريبة 55.1 مليون جنيه مقارنةً مع 124.1 مليون جنيه.

في سياق آخر قالت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إن شركة مشارق للاستثمار العقاري المملوكة للشركة ومجموعتها المرتبطة، اشترت قطعة أرض بمساحة 104.3 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة الجديدة بقيمة 3.04 مليار جنيه، وتمتلك شركة الجيزة العامة للمقاولات حصة 100% من شركة ألفا للتخطيط، والتي تساهم بنسبة 25.6% في شركة مشارق للاستثمار العقاري.