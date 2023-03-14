سعر الذهب يواصل الارتفاع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث زاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، مواصلا الارتفاع، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وخلال تعاملات أمس الإثنين، قفز سعر جرام الذهب 40 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1263 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 1624 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1895 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2166 جنيها للجرام.

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 15160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1912 دولارا للأوقية في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع قدره نحو 0.08%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.