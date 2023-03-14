شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء السلع أو الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلي صورة رقمية، وأنه لا يوجد أي رسوم تحصلها مصلحة الضرائب من التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية .

وأشار مختار توفيق أن مصلحة الضرائب مستمرة في تكثيف تقديم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الإنضمام إليها.

وقالت دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية إن ممولي مصلحة الضرائب ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقًا لنوع التعامل يتم تحديد مدى التزامه بهذه المنظومة، ففي حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزما بإصدار الفاتورة الإلكترونية، وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي فيتم تقديم طلب إلى المأمورية المختصة بالإرجاء لحين تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى .

وجاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع جامعة حلوان، والتي تناولت "الفاتورة الإلكترونية" وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها، بحضور هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن جامعة حلوان الدكتور مها عبد الرحيم أمين جامعة حلوان المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من العاملين بمختلف الوحدات الإنتاجية بجامعة حلوان .

وقامت دعاء العصامي بشرح كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية، وأوضحت أن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأخذ في الاعتبار كافة أنظمة التكويد المستخدمة لدى الممول، أما في حالة عدم وجود نظام تكويد لدى الممول فإن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن.

وأشارت دعاء العصامي أن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري، وأنه تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية (البورتال) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريا.

وأوضح هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية طرق التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهي إما التسجيل عن طريق المأموريات حتى نهاية المدة المقررة في 30 أبريل القادم فقط، أو التسجيل الذاتي، والذي يستلزم استخراج ختم إلكتروني وذلك من إحدى الشركات المرخص لها بذلك من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، وذلك للتحقق من قيام الممول بنفسه بالتسجيل، موضحا أن التسجيل الذاتي يتم من أى مكان من خلال منصة الفاتورة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية التابعين لها.

وأكد هيثم حسني على حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]