سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-3-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، مع بداية التعاملات، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.

وطرح ميد بنك، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك المشرق، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وأما سعر الدولار في بنك الإسكندرية فسجل مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض بنك البركة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.