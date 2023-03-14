شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ورأس المال أدنى مستوى تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 6 مليارات جنيه خلال 15 دقيقة ليهبط أدنى مستوى تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 15291 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2617 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 17971 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 6300 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2737 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.