شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 25.1% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للدنمارك خلال 11شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للدنمارك مسجلة 49.2 مليون دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 39.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الدنمارك 243 مليون دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 281.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 13.8%.

وانخفضت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك لتصل إلى 292.2 مليون دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 321.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 9%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الدنمارك خلال 11 شهر الأولى من عام 2022

1. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 23.1 مليون دولار.

2. ملابس بقيمة 11.9 مليون دولار.

3. أصناف جاهزة من مواد نسيجية بقيمة 3.2 مليون دولار.

4. فواكه بقيمة 3.1 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.3 مليون دولار.

6. زجاج ومصنوعاته بقيمة 1.2 مليون دولار.

7. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 1.2 مليون دولار.

8. محضرات خضر بقيمة 905.8 ألف دولار.

9. خضر ونباتات بقيمة 801.6 ألف دولار.

10. ملح وكبريت بقيمة 469.1 ألف دولار.





أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الدنمارك خلال 11 شهر الأولى من عام 2022

1. منتجات الصيدلة بقيمة 92.1 مليون دولار.

2. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 24.5 مليون دولار.

3. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 21.3 مليون دولار.

4. مواد زلالية بقيمة 20 مليون دولار.

5. أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 13.1 مليون دولار.

6. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 13.1 مليون دولار.

7. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 12.6 مليون دولار.

8. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 7.3 مليون دولار.

9. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 6.6 مليون دولار.

10. خضر ونباتات بقيمة 6.1 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر 20.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 125.6%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك 16 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 10.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 53.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين في مصر 876 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 749 ألف دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17%.