شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد مركز لتحكم فى الشبكة القومية للغازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لسير العمل بالمركز القومى للتحكم فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية (الناتا) ، واستمع لشرح العاملين بالمركز حول ما يشهده من تطوير مستمر يواكب به خطط التوسع فى الشبكة وتحديثات أنظمة التشغيل.

وأشاد الوزير بالتطور الملحوظ في الناتا ومسايرتها للمتغيرات الضخمة التى شهدتها صناعة الغاز المصرية، وكفاءة الشباب العاملين، الذين يعبرون عن نجاح قطاع البترول فى الحفاظ على تواصل وتوالى الأجيال التى لديها القدرة على العمل بالتقنيات الحديثة ولديها رؤية وإدراك لأهمية ما تؤديه سواء بالنسبة لقطاع البترول أو الاقتصاد الوطنى أو تأمين تلبية احتياجات قطاعات الدولة وأهالينا من الغاز الطبيعى.

رافقه فى الجولة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).