شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 72 مليار متر مكعب كمية الغاز المنقولة عبر الشبكة القومية وزيادة التصدير 33% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن الخطط المستمرة فى النمو والتطوير فى كافة قطاعات صناعة البترول تتزايد طموحاتها فى ظل ما تحققه من نتائج أعمال وظفت من أجلها ما تملكه من خبرات وكفاءات وإمكانيات ودمجت ذلك كله فى استراتيجية مرنة ودائمة للتطوير والتحديث المستمر.

وأوضح الوزير، خلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) عن عام 2022، أن التطور الذى يتحقق فى نشاط استقبال ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى أصبح قيمة مضافة ومواكباً لما يحققه قطاع الغاز من تنمية واكتشافات وإنتاج وتوسع فى الاستخدام بالسوق المحلى.

ولفت إلى أن ذلك يحتاج المزيد من الجهد وتنفيذ خطط العمل بثبات وقدرة على مواجهة التحديات، لافتاً إلى أن الوزارة كان لديها رؤية مسبقة لتعظيم وتطوير البنية التحتية الأساسية ومن ثم فقد كانت تلك البنية جاهزة حين قدمنا مصر كأحد الحلول المهمة والجاهزة لنقل الغاز من شرق المتوسط لأوروبا لتلبية جانب من احتياجاتها .



جانب من الاجتماع

وخلال أعمال الجمعية استعرض المهندس ياسر صلاح الدين رئيس الشركة ماحققته خلال عام 2022، والتى أظهرت إن إجمالى الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية تجاوز 72 مليار متر مكعب حيث تم تأمين احتياجات قطاع الكهرباء بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما زادت كميات التصدير بنسبة 33% عن عام 2021.

وأوضح التطور الذى تم في البنية التحتية للشبكة القومية للغازات الطبيعية ، حيث وصل إجمالي أطوال الخطوط الرئيسية للشبكة 8264 كم بطاقة نقل 262 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي نتيجة تنفيذ مشروعات توسع وتدعيم الشبكة القومية .

كما أشار إلى أن المركز المتميز لفحص وإصلاح الخطوط التابع لشركة جاسكو قام العام الماضى بفحص حوالى 269 كم من خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية، كما قام بفحص مجموعة أخرى من خطـــوط الغاز والخام والمنتجات المملوكة للشركات الشقيقة بأطوال تصل إلى 788 كم .

وأضاف أن الشبكة يدعم تشغيلها بالشكل الأمثل نحو 13 منطقة تشغيلية بالإضافة إلى محطة ضواغط دهشور وذلك بالتنسيق الدائم مع مركز التحكم القومى NATA من خلال مركز التحكم الرئيسى بالتجمع الخامس ومركز تحكم تبادلى ( طوارئ ) بمدينة السويس وجارى إنشاء مركز تحكم تبادلى آخر بمبنى محطة ضواغط دهشور بالإضافة إلى 12 مركز تحكم فرعي للتشغيل والمراقبة بمواقع الشركة المختلفة.

وأوضح أنه فى إطار تدعيم قدرات الشبكة القومية لتلبية احتياجات صعيد مصر من الغاز الطبيعى يجرى حالياً توسعات محطة ضواغط الغاز بدهشور عبر إضافة وحدتي ضواغط جديدتين باجمالى سعة 18 مليون متر مكعب فى اليوم مع وحدتى ORC لتوليد الكهرباء ذاتياً بالموقع بقدرة 24 ميجاوات دون زيادة كميات استهلاك الوقود مع خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة.

وفيما يخص معالجة الغاز وفصل المشتقات أشار صلاح إلى أن إجمالي إنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة بلغ خلال عام 2022 حوالي 1ر2 مليون طن من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية .

وأشار إلى أنه انطلاقاً من سياسة وزارة البترول بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى ومشتقاته، تقوم شركة جاسكو حالياً بتنفيذ مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الانتاج الرابع لاستخلاص مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من غازات حقل ريفين وغازات حقول الصحراء الغربية، وذلك لتامين احتياجات مصانع البتروكيماويات من المادة الخام خليط الايثان والبروبان، وكذلك لزيادة الإنتاج من منتجي البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة فى سد احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات ، كما يتم إنتاج البروبان التجارى لتصديره للأسواق العالمية.

وحضر الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول و الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وعدد من نوابهما والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسبان خالد عثمان وأشرف عبدالله مساعدا الوزير لشئون التجارة الداخلية والخارجية والشئون المالية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب عبد الحميد دسوقى وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى الجهاز .