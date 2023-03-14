شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حصيلة نشاط موانئ المنطقة الجنوبية بقناة السويس فبراير الماضى..انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ المنطقة الجنوبية، نشاطا ملحوظا خلال شهر فبراير الماضي، حيث رصدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تطور حركة التداول بمينائي السخنة والأدبية خلال تلك الفترة.

ونشرت المنطقة الاقتصادية بالإنفو جراف تطور حركة التداول وفقا لما يلي:

شهد ميناء السخنة حركة تداول بإجمالي بلغ 40 سفينة لتبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في فبراير بواقع 1619146.56 طن.

استقبل الميناء سفينة بضائع عامة غير محواه بواقع 1123.06 طن.

استقبل الميناء 25 سفينة بضائع عامة محواه بلغت حمولتها 617139 طن.

استقبل الميناء 5 سفن صب جاف بحمولة 557571.01 طن.

استقبل الميناء 9 سفن صب سائل بإجمالي 443313,49 طن.



الموانئ الجنوبية

بلغ إجمالي الحمولة في ميناء الأدبية 530537.49 طن.

بلغت حمولة البضائع العامة 84309.74 طن.

بلغ إجمالي حمولة الصب الجاف 225884.87 طن.

بلغ إجمالي حمولة الحاويات 61527.56 طن.

بلغ معدل تداول الحاويات 2126 حاوية مكافئة.

وصل إجمالي عدد السفن إلى 30 سفينة، بواقع 12 سفينة بضائع عامة، و8 سفن صب جاف، و7 سفن صب سائل، و3 سفن حاويات.

وإجمالا شهدت موانئ المنطقة الجنوبية نشاطاً ملحوظاً خلال عام 2022؛ حيث شهد ميناء السخنة حركة تداول سفن شملت 485 سفينة منها 9 سفن بضائع عامة بحمولة بلغت 39.923 طن، و58 سفينة صب جاف كانت الحمولة الإجمالية لها 5.507.999 طن، و90 سفينة صب سائل بلغ صافي حمولتها 4.079.839 طن، و309 سفينة حاويات بإجمالي عدد حاويات 929.253 حاوية مكافئة وصلت حمولتها مجتمعة إلى 8.537.518 طن، ليبلغ إجمالي الحمولات خلال عام 2022 نحو 18.165.279 طن، بالإضافة إلى 19 سفينة سياحية بعدد 16.466 سائح.

كما شهد ميناء الأدبية خلال عام 2022 حركة تداول سفن شملت 429 سفينة مقارنة بــ 414 سفينة في 2021 بمعدل نمو 3.62% منها 129 سفينة بضائع عامة بحمولة بلغت 1.318.670 طن، مقارنة بـ 1.143.081 طن خلال عام 2021.