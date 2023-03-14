شكرا لقرائتكم خبر عن 2340 شركة تأسست فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها في شهر أبريل الماضي، ليسجل نحو 2119 شركة، بينما كانت نحو 266 شركة في شهر أبريل من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 1853 شركة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الشركات المؤسسة شهد تباينا ملحوظا خلال عام في الفترة من أبريل 2021 وحتى أبريل 2022، حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة إلى 693 شركة في مايو الماضي، وارتفع إلى 1719 شركة في يونيو الماضي، وصولا إلى 2295 شركة في يوليو الماضي، بينما سجل نحو 2316 شركة في أغسطس الماضي، وفى سبتمبر ارتفع مرة أخرى وسجل 2805 شركات، بينما سجل في أكتوبر الماضي 2512 شركة، وفى نوفمبر سجل 2086 شركة، وارتفع إلى 3126 شركة في ديسمبر الماضي، وعاد في يناير الماضي ليسجل 2539 شركة، و2340 شركة في فبراير الماضي.

واستحوذ المصريون على النسبة الأكبر من مصادر تدفق رؤوس الأموال خلال أبريل الماضي، بواقع 8 مليارات و260 مليون جنيه بنسبة بلغت 65.2% من إجمالي رؤوس الأموال المتدفقة يليها الأجانب بواقع ملياري و754.5 مليون جنيه بنسبة 21.7%، أما العرب فكانت قيمة مصادر الأموال المتدفقة نحو مليار و656.4 مليون جنيه.