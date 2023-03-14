شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": الولايات المتحدة تشكل 45% من واردات السوق الأوروبى من الغاز المسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كأكبر مزود للغاز الطبيعي المسال لأوروبا خلال عام 2022، بإجمالي 57 مليون طن، بينما بلغ إجمالي صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص نحو 43 مليون طن، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن أوروبا أصبحت السوق الأهم أيضاً للولايات المتحدة الأمريكية، كونها باتت تستحوذ على أكثر من 70% من صادرات محطات الإسالة الأمريكية السبعة.

وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك " أنه إجمالاً، شكلت الولايات المتحدة نحو 45% من إجمالي واردات السوق الأوروبي (يشمل ذلك دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا من الغاز الطبيعي المسال، بينما جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بحصة 13.9 ، ومن الملفت أن روسيا جاءت في المرتبة الثالثة متقاربة جداً مع دولة قطر بحصة 13.7 ، حيث صدرت ما مجموعه 17.34 مليون طن، أي أنها نجحت في تسويق أكثر من 53% من إجمالي صادراتها من الغاز الطبيعي المسال داخل الأسواق الأوروبية خلال نفس الفترة.