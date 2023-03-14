شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف الأمريكية: اتفاقيات التجارة الثنائية (FTAs) لتقليل الحواجز التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتعد هذه الاتفاقيات المتبادلة بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات بين البلدين ووضع قواعد في المجالات المتعلقة بالتجارة مثل الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والعمل والبيئة، خاصة أن الولايات المتحدة لديها اتفاقيات تجارة حرة سارية مع 20 دولة ، منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العربية: الأردن (2001) ، المغرب (2006) ، البحرين (2006) وعُمان (2009).

وذكر التقرير إن إجمالي قيمة واردات الولايات المتحدة من هذه البلدان بموجب FTAS بلغ في عام 2022 نحو 4.5 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 55 ٪ من جميع الواردات من هذه البلدان و 79 ٪ من إجمالي الواردات لجميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار أن الأردن صدرت معظم البضائع إلى الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية ، حيث كانت 86.2٪ من صادراتها إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية ، تليها عمان (38٪) والبحرين (37٪) والمغرب (34٪ ).