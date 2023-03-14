شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الاثنين.. على رأسها "الشحن" بنسبة 7.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 7.5%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.6%، يليه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 5.5%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 5%، وانخفضت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 4.5%، 4.4%، 4.3%، على التوالي، ونزل قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه بنسبة 3.8%.

كما تراجع قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 3.6%، 3.5%، على التوالي، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.5%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.7%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 35 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.001 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 568.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.9 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.33%، والعرب على 7.55%، واستحوذت المؤسسات على 38.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 79.3 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 460.3 ألف جنيه، 352.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 384.8 مليون جنيه، 53.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 15438 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 2638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 18179 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 6363 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.29% ليغلق عند مستوى 2749 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.25% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1238 نقطة.