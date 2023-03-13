بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليارا لتمويل رواد الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص بنك التنمية الاجتماعية 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بهدف تمكين رواد الأعمال، ودعمهم للمساهمة في تفعيل وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، خلال مشاركته في فعاليات ملتقى «بيبان 23»، أن تخصيص مبلغ 24 مليار ريال يهدف إلى تقديم المزيد من الدعم التمويلي للمنشآت عبر منتجات وبرامج البنك، لتمكين رواد الأعمال من ممارسة أعمالهم، حيث تنطلق استراتيجية البنك من ركيزة أساسية تستند على رفع الإنتاجية الاقتصادية، ضمن برامج ومنتجات تستهدف توفير حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتطوير الخدمات المساندة، وطرح بدائل تمويلية تتماشى مع احتياجات القطاعات المستهدفة، وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموا.

وأضاف الراشد «يستمر البنك في متابعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لضمان الكفاية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب والدعم التمكيني التي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة والناشئة من خلال مركز دلني للأعمال وتوفير مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال عن طريق جادة 30 لرفع نسب نجاح المنشآت وازدهارها.