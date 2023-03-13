54 مليارا تمويل مقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف صندوق التنمية الوطني عن تجاوز التمويل المقدم من الصندوق والجهات التابعة له، إلى منظومة التنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 54 مليار ريال لعام 2022.

وأوضح الصندوق في فعاليات ملتقى «بيبان 23» أن مساهمة الجهات التابعة لصندوق التنمية الوطني جاءت كالتالي: برنامج كفالة بـ 30 مليار ريال، وصندوق التنمية الصناعية بـ 8 مليارات ريال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ7 مليارات ريال، وبنك التنمية الاجتماعية بـ5,5 مليارات ريال، والشركة السعودية للاستثمار الجريء بـ1,7 مليار ريال، وبنك التصدير والاستيراد بـ956 مليون ريال، وصندوق التنمية السياحي بـ780 مليون ريال، والصندوق الثقافي بـ111 مليون ريال.

وألقى محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف كلمة خلال الملتقى سلط فيها الضوء على أهمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المحلي، ووصفها بمحرك النمو الاقتصادي والعمود الذي يرتكز عليه الاقتصاد، مؤكدا أن صندوق التنمية يهدف لتمكين نمو الأعمال على مختلف مراحل نموها، من نشأتها وحتى أن تصبح منشأة صغيرة أو متوسطة، ومن منشأة محلية إلى شركة عالمية رائدة.

وقال «عبر برامج تمويلية مخصصة مقدمة من الجهات التابعة، يعمل الصندوق على إزاحة العقبة الكبرى أمام المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتأمين التمويل المطلوب لتحويل خططها ونماذج أعمالها إلى شركات مزدهرة وناجحة».

مساهمة الجهات التابعة لصندوق التنمية الوطني:

