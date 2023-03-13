شكرا لقرائتكم خبر توفير برامج ومسارات تدريبية للتأهيل على مهارات التجارة الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مجلس التجارة الالكترونية مبادرات عدة مع جامعات ومراكز تدريب عالمية وكبريات الشركات الرائدة، بهدف توفير برامج ومسارات تدريبية لتأهيل الراغبين في تعلم مهارات التجارة الالكترونية وشغل الوظائف في الشركات ذات العلاقة، وتمكين رواد الأعمال في مجال التجارة الالكترونية وتسهيل بدء العمل التجاري للمشاريع الناشئة.

وبين المجلس أنه تم توفير متاجر الكترونية مجانية لـ10 آلاف متجر الكتروني يستفيد منها أصحاب السجلات التجارية، وحاملو وثائق العمل الحر الموثقون من منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، إلى جانب إتاحة الفرصة لـ300 مستفيد من الحصول على هوية وشعار مجانية وتصميم لكامل المتجر الالكتروني، دعما للمشاريع الالكترونية الناشئة.

وكشف المجلس عن المبادرات خلال ملتقى «بيبان 23» الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بهدف تعزيز ريادة الأعمال التقنية، والعمل على اكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية وتطوير أفكارهم، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار.

وفي وقت سابق أعلن المجلس خلال الملتقى عن إطلاق «مبادرة تأهيل الكوادر الوطنية في التجارة الالكترونية عبر المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني FutureX» بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني، والتي تهدف إلى توفير برامج ومسارات تدريبية لتأهيل الراغبين في تعلم مهارات التجارة الالكترونية وشغل الوظائف في الشركات ذات العلاقة، ومنحهم شهادات احترافية من جامعات ومؤسسات عالمية رائدة، تقدم الكترونيا بالتعاون مع منصة FutureX.

وتتميز المبادرة بتوفر برامج متخصصة من جامعات وشركات عالمية متخصصة في المجال التعليم الالكتروني تناسب أوقات المتدربين، إلى جانب الحصول على شهادات معتمدة لكل مقرر، إضافة إلى منح المجتازين للمسار التدريبي شهادة موثقة من المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني FutureX.