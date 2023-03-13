شكرا لقرائتكم خبر 11 ألف فرصة من البلدية والإسكان لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة ومن خلال أمانات المناطق تطرح بشكل مستمر العديد من الفرص للشراكة مع القطاع الخاص بمختلف فئاته، مشيرا إلى أنه تم طرح نحو 11 ألف فرصة خلال الأعوام القليلة الماضية، أسهمت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما منح مساحة أكبر للحصول على فرص عمل تناسب الأفراد.

وأوضح الحقيل خلال مشاركته في جلسة حوارية بملتقى بيبان بعنوان «أهمية ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد ونمو القطاعات الواعدة في المملكة»، أنه أطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تسريع وتسهيل وتيرة عمل القطاع الخاص وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من الناتج المحلي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال ما تقدمه الوزارة من جهود عدة ونماذج عمل حديثة تتواكب مع متغيرات الأعمال، وتتيح فرص وظيفية جديدة تعزز من رفع نسبة التوطين ومشاركة المرأة، وكذلك تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته في أسرع وقت.

وشدد الحقيل، على حرص الوزارة على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشكل عام عبر إتاحة المزيد من الفرص، ومن ذلك عقد ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» بنسخته الثانية في يناير الماضي، والذي تم خلاله عرض أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية لعام 2023، مبينا أنه قد تم تقديم ثلاث خطوات لرواد الأعمال تتمثل في «دليل اشتراطات ذكي، تأهيل المنشآت في القطاع الخاص، ربط المنشآت بالمستفيدين عبر متجر بلدي»، وذلك في القطاع البلدي، وفي القطاع السكني ولتمكين العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم استحداث برنامج لدعم وتمكين المطورين العقاريين وبرنامج لتحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين، ما أسهم في توفير أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جزء منها بالشراكة مع الوطنية للإسكان.

وأشار إلى ما تقدمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من فرص متنوعة لدعم التنمية تحت مظلة رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن رواد الأعمال ورجال الأعمال بكافة فئاتهم هم شركاء في صناعة القرارات، مضيفا «نعمل معهم من خلال الغرف التجارية والقطاع الثالث ولدينا اليوم أكثر من 11 لجنة داخل الوزارة هم أعضاء فيها ولا زلنا مستمرين في تعزيز هذه الشراكة».